В Ульяновске уборку снега будут контролировать через ГЛОНАСС

Работа снегоуборочной техники во дворах Ульяновска будет контролироваться через систему ГЛОНАСС. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Ульяновска

В частности, чиновники проконтролируют подключение техники крупных управляющих компаний города к интерактивной карте муниципального центра управления. Это будет сделано для мониторинга уборки придомовых территорий от снега и наледи в режиме онлайн.

Работа ведется по поручению главы города Александра Болдакина с 1 ноября текущего года. В настоящее время в общей сложности на обслуживании управляющих компаний Ульяновска находится свыше 2,7 тыс. многоквартирных дома. Для очистки их дворов используется 117 тракторов, задействовано около тысячи дворников.

Ранее в центре Ульяновска при уборке снега впервые отказались от пескосоляной смеси. Был использован только твердый реагент «Экосол».

Георгий Портнов