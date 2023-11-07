«Ведомости»: разработчик систем распознавания лиц «Папилон» хочет выйти на IPO

Российский разработчик систем биометрической идентификации ГК «Системы Папилон» рассматривает возможность выхода на IPO, сообщают «Ведомости». Издание нашло на HH.ru вакансию директора по пиару и связям с инвесторами в 3DiVi, «дочку» «Системы Папилон». Соискатель должен обладать опытом пиар-сопровождения IPO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как утверждает источник «Ведомостей», речь идет о планах проведения IPO всей группы компаний. По его словам, в «Системе Папилон» оценивают «окно возможностей» в один-два года. Представитель компании отказался комментировать информацию о возможности выхода на IPO.

В ГК «Системы Папилон» входят ООО «Тридиви», ООО «ИТ Папилон» и АО «Папилон». Все юрлица зарегистрированы в городе Миассе в Челябинской области. «ИТ Папилон» разрабатывает софт для мультибиометрической идентификации (по отпечаткам, лицу, сетчатке глаз), «Тридиви» — нейросети и алгоритмы распознавания, ООО «Системы Папилон» — спецоборудование и электрокомпоненты для программно-технических комплексов распознавания. АО «Папилон» проектирует системы на базе продуктов остальных компаний группы.

По данным «СПАРК-Интерфакса», конечным владельцем ГК является ООО «Адис». По итогам 2021 года выручка АО «Папилон» составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 10,5 млн руб., выручка ООО «Тридиви» — 49 млн руб., убыток — 9 млн руб. ООО «Системы Папилон» получила 337 млн руб. выручки и 7,5 млн руб. прибыли, ООО «ИТ Папилон» — 289 млн и 37,5 млн руб.