В Омске топ-менеджеров будут судить за преднамеренное банкротство агрофирмы

На рассмотрение суда направлено дело собственника и директора ООО «Агрофирма Омская», которые обвиняются следственными органами в преднамеренном банкротстве компании. Об этом рассказали в прокуратуре Омской области. По данным источников в правоохранительных органах, обвиняемыми по делу бывший депутат регионального парламента Сергей Головачев и Алексей Степаненко.

В материалах дела указывается, что в период с октября 2018-го по август 2019 года топ-менеджеры, зная о значительной кредиторской задолженности предприятия и обязанности по уплате налогов, заключили ряд фиктивных, по версии следствия, сделок. Это позволило им вывести активы агрофирмы на сумму свыше 181 млн руб. Расследование установило, что складов ООО исчезли 10 тыс. т зерна на сумму более 140 млн — основной актив предприятия.

«В результате агрофирма была лишена наиболее ликвидного имущества, что повлекло неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязательства по уплате платежей», — сообщили в надзорном ведомстве, добавив, что в целях возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций, оформленных на близких родственников, на сумму свыше 64 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре 2021 года были проведены следственные мероприятия по делу о неправомерных действиях при банкротстве ООО «Агрофирма Омская».

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Илья Николаев