Тюменский арбитраж наложил арест на счета армянского поставщика Utair

Арбитражный суд Тюменской области постановить наложить арест на счета армянской компании Aquila Technics LLC на сумму около 176 млн руб. и $1,5 млн. Данное решение принято в рамках рассмотрения иска авиакомпании Utair за неполученные двигатели. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Сам иск будет рассмотрен 2 апреля 2024 года. Напомним, он был подан 20 октября. В заявлении указано, что армянская компания, которая занимается техобслуживанием воздушных судов, не поставила Utair двигатели по договору от 30 мая 2022 года и не вернула деньги.

Aquila Technics LLC базируется в ереванском аэропорту Звартноц. Компания обслуживает самолеты Boeing 737CL и Airbus A320 авиаперевозчиков Air Armenia, Air Arabia, FlyDubai, Aegean, Qatar Airways.

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