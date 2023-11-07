Создатели «Цеха 85» откроют ресторан с сигарным клубом на Крестовском острове

Создатели сети пекарен «Цех 85» Алексей и Алина Феликсовы откроют в жилом комплексе «Привилегия» на Крестовском острове семейный ресторан Taste, сообщили «Ъ-СПб» в ГК «Еврострой».

Ресторан откроется в ноябре на втором этаже лобби ЖК «Привилегия», построенного ГК «Еврострой» по адресу: Вязовая улица, 8. В компании рассказали, что формат нового заведения — ресторан на каждый день. В меню будет сделан акцент на итальянской и средиземноморской кухне. В составе ресторана будет работать сигарный клуб REYES.

«Жилой комплекс «Привилегия» создавался как место для счастливых семей, в котором обслуживание, инфраструктура и сервис соответствуют лучшим пятизвездочным отелям мира. И заведения подобные новому ресторану, в которые вложена душа и прослеживается авторский почерк, безусловно, привносят в жизнь наших клиентов исключительно положительные эмоции»,— прокомментировала готовящееся открытие гендиректор «Евростроя» Оксана Кравцова.

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