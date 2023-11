Повышение тарифа

Район Улица Действующий тариф Новый тариф Дорогомилово Набережная Тараса Шевченко (от пересечения с Украинским бульваром до пересечения с Киевской улицей) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Дорогомилово Студенческая улица c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Дорогомилово Дохтуровский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Дорогомилово Киевская улица c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Дорогомилово 6-й Можайский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Дорогомилово Улица Дунаевского c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Дорогомилово Можайский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Дорогомилово Кутузовский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Дорогомилово Проектируемый проезд №3579 (от дома 26 по Кутузовскому проспекту до набережной Тараса Шевченко) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Дорогомилово Проектируемый проезд №3580 (от дома 30/32 по Кутузовскому проспекту до набережной Тараса Шевченко) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Красносельский Верхняя Красносельская улица с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Красносельский 3-й Красносельский переулок 40 руб./час с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Красносельский 4-й Красносельский переулок с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Красносельский 5-й Красносельский переулок с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Красносельский 6-й Красносельский переулок 40 руб./час с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Красносельский Малая Красносельская улица с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Красносельский Улица Лобачика (от пересечения с Верхней Красносельской улицей до пересечения с улицей Гаврикова) с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Красносельский Гаврикова улица 40 руб./час с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Красносельский Краснопрудный переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Мещанский/Красносельский Грохольский переулок (от пересечения с проспектом Мира до пересечения с Астраханским переулком) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Грохольский переулок (от пересечения с Астраханским переулком до пересечения с Каланчевской улицей) Мещанский/Красносельский 1-й Коптельский переулок (нечетная сторона) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час 1-й Коптельский переулок (четная сторона) Красносельский Докучаев переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Красносельский Глухарев переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Красносельский Живарев переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Мещанский Ботанический переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Мещанский/Красносельский Астраханский переулок (исключая четную сторону от пересечения с Грохольским переулком до пересечения с Протопоповским переулком) с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Астраханский переулок (четная сторона от пересечения с Грохольским переулком до пересечения с Протопоповским переулком) Красносельский Большой Балканский переулок с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Басманный Нижняя Красносельская улица (от пересечения с Ольховской улицей до пересечения со Спартаковской улицей) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Ольховская улица (четная сторона) Красносельский/Басманный Ольховская улица (нечетная сторона) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Красносельский 1-й Новый переулок 40 руб./час с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Красносельский 1-й Ольховский тупик c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Красносельский Ольховский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Басманный Елоховский проезд с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Красносельский/Басманный Новорязанская улица (от пересечения с Рязанским проездом до пересечения с 1-м Басманным переулком) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Новорязанская улица (от пересечения с 1-м Басманным переулком до пересечения со Спартаковской улицей) Таганский Абельмановская улица c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Таганский Марксистская улица c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Таганский Переулок Маяковского с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Таганский Марксистский переулок с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Таганский Улица Гвоздева с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Таганский Новоселенский переулок с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Таганский Лавров переулок 40 руб./час с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Таганский Воронцовская улица с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Якиманка проезд Апакова c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Замоскворечье/Якиманка 1-й Добрынинский переулок (исключая нечетную сторону от пересечения с улицей Коровий Вал до пересечения с 4-м Добрынинским переулком) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час 1-й Добрынинский переулок (нечетная сторона от пересечения с улицей Коровий Вал до пересечения с 4-м Добрынинским переулком) Замоскворечье 1-й Люсиновский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Замоскворечье 3-й Люсиновский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Замоскворечье Большая Серпуховская улица (от пересечения с Серпуховской площадью до пересечения с улицей Павла Андреева) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Замоскворечье Серпуховской пер. c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Якиманка 2-й Добрынинский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час 4-й Добрынинский переулок (нечетная сторона) Замоскворечье/Якиманка 4-й Добрынинский переулок (четная сторона) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Мещанский Олимпийский проспект с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Беговой Улица Правды c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Мещанский Большая Екатерининская улица с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Аэропорт Часовая улица 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Аэропорт 1-я Аэропортовская улица 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Аэропорт Авиационный переулок 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Мещанский Трифоновская улица (от пересечения с улицей Советской Армии до пересечения с улицей Верземнека) с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Марьина Роща Октябрьский переулок 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Савёловский Бутырская улица (нечетная сторона) 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Останкинский 5-й Останкинский переулок 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Аэропорт Улица Юрия Никулина c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Аэропорт Петровско-Разумовская аллея 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Аэропорт Московская аллея c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Южное Тушино/Северное Тушино Бульвар Яна Райниса (четная сторона от пересечения с улицей Героев Панфиловцев до пересечения с Туристской улицей) 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Бульвар Яна Райниса (нечетная сторона от пересечения со Сходненской улицей до пересечения с Аэродромной улицей, нечетная сторона от дома 21 по бульвару Яна Райниса до пересечения с Туристской улицей) Южное Тушино Сходненская улица (от пересечения с бульваром Яна Райниса до пересечения с Нелидовской улицей) 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час