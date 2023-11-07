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Коммерсантъ FM
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Повышение тарифа

Район Улица Действующий тариф Новый тариф
Дорогомилово Набережная Тараса Шевченко (от пересечения с Украинским бульваром до пересечения с Киевской улицей) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Дорогомилово Студенческая улица c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Дорогомилово Дохтуровский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Дорогомилово Киевская улица c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Дорогомилово 6-й Можайский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Дорогомилово Улица Дунаевского c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Дорогомилово Можайский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Дорогомилово Кутузовский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Дорогомилово Проектируемый проезд №3579 (от дома 26 по Кутузовскому проспекту до набережной Тараса Шевченко) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Дорогомилово Проектируемый проезд №3580 (от дома 30/32 по Кутузовскому проспекту до набережной Тараса Шевченко) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Красносельский Верхняя Красносельская улица с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский 3-й Красносельский переулок 40 руб./час с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский 4-й Красносельский переулок с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский 5-й Красносельский переулок с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский 6-й Красносельский переулок 40 руб./час с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский Малая Красносельская улица с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский Улица Лобачика (от пересечения с Верхней Красносельской улицей до пересечения с улицей Гаврикова) с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский Гаврикова улица 40 руб./час с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский Краснопрудный переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Мещанский/Красносельский Грохольский переулок (от пересечения с проспектом Мира до пересечения с Астраханским переулком) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Грохольский переулок (от пересечения с Астраханским переулком до пересечения с Каланчевской улицей)
Мещанский/Красносельский 1-й Коптельский переулок (нечетная сторона) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
1-й Коптельский переулок (четная сторона)
Красносельский Докучаев переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Красносельский Глухарев переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Красносельский Живарев переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Мещанский Ботанический переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Мещанский/Красносельский Астраханский переулок (исключая четную сторону от пересечения с Грохольским переулком до пересечения с Протопоповским переулком) с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Астраханский переулок (четная сторона от пересечения с Грохольским переулком до пересечения с Протопоповским переулком)
Красносельский Большой Балканский переулок с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Басманный Нижняя Красносельская улица (от пересечения с Ольховской улицей до пересечения со Спартаковской улицей) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Ольховская улица (четная сторона)
Красносельский/Басманный Ольховская улица (нечетная сторона) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Красносельский 1-й Новый переулок 40 руб./час с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский 1-й Ольховский тупик c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Красносельский Ольховский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Басманный Елоховский проезд с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский/Басманный Новорязанская улица (от пересечения с Рязанским проездом до пересечения с 1-м Басманным переулком) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Новорязанская улица (от пересечения с 1-м Басманным переулком до пересечения со Спартаковской улицей)
Таганский Абельмановская улица c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Таганский Марксистская улица c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Таганский Переулок Маяковского с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Таганский Марксистский переулок с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Таганский Улица Гвоздева с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Таганский Новоселенский переулок с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Таганский Лавров переулок 40 руб./час с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Таганский Воронцовская улица с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Якиманка проезд Апакова c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Замоскворечье/Якиманка 1-й Добрынинский переулок (исключая нечетную сторону от пересечения с улицей Коровий Вал до пересечения с 4-м Добрынинским переулком) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
1-й Добрынинский переулок (нечетная сторона от пересечения с улицей Коровий Вал до пересечения с 4-м Добрынинским переулком)
Замоскворечье 1-й Люсиновский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Замоскворечье 3-й Люсиновский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Замоскворечье Большая Серпуховская улица (от пересечения с Серпуховской площадью до пересечения с улицей Павла Андреева) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Замоскворечье Серпуховской пер. c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Якиманка 2-й Добрынинский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
4-й Добрынинский переулок (нечетная сторона)
Замоскворечье/Якиманка 4-й Добрынинский переулок (четная сторона) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Мещанский Олимпийский проспект с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Беговой Улица Правды c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Мещанский Большая Екатерининская улица с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Аэропорт Часовая улица 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Аэропорт 1-я Аэропортовская улица 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Аэропорт Авиационный переулок 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Мещанский Трифоновская улица (от пересечения с улицей Советской Армии до пересечения с улицей Верземнека) с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Марьина Роща Октябрьский переулок 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Савёловский Бутырская улица (нечетная сторона) 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Останкинский 5-й Останкинский переулок 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Аэропорт Улица Юрия Никулина c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Аэропорт Петровско-Разумовская аллея 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Аэропорт Московская аллея c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Южное Тушино/Северное Тушино Бульвар Яна Райниса (четная сторона от пересечения с улицей Героев Панфиловцев до пересечения с Туристской улицей) 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Бульвар Яна Райниса (нечетная сторона от пересечения со Сходненской улицей до пересечения с Аэродромной улицей, нечетная сторона от дома 21 по бульвару Яна Райниса до пересечения с Туристской улицей)
Южное Тушино Сходненская улица (от пересечения с бульваром Яна Райниса до пересечения с Нелидовской улицей) 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час

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