Зарубежные СМИ: Как проходит процесс по делу Дональда Трампа?

Дональд Трамп дал показания в суде по делу о мошенничестве на $250 млн. Допрос 45-го президента США в федеральном суде Манхэттена продолжался четыре часа. Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против Дональда Трампа в сентябре 2022 года. Спустя год судья штата установил факт преступления: бывший президент намеренно завышал стоимость своих активов, чтобы получать более выгодные предложения от банков. Компаниям политика запретили вести бизнес в Нью-Йорке. Текущий процесс должен определить, какие наказания могут грозить Трампу и членам его семьи. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jane Rosenberg, Reuters Фото: Jane Rosenberg, Reuters

Дональд Трамп прибыл утром в суд в плохом настроении, еще до начала слушаний он назвал дело «политической войной», подчеркнув, что подобное происходит только «в банановых республиках», передает корреспондент Politico.

Бывший президент сразу обвинил судью в том, что тот всегда выносит решения против него, называл процесс несправедливым, а вместо прямых ответов о стоимости объектов произносил длинные монологи о ценности бренда.

Показания быстро переросли в язвительную перепалку. Судья попытался сделать то, что удавалось немногим, заставить Дональда Трампа молчать, пишет The New York Times. 74-летний Артур Энгорон сначала попросил самого Трампа отвечать лаконично, а позже потребовал у одного из адвокатов «взять своего клиента под контроль».

Судья даже допустил полное отстранение политика от участия в слушаниях. И такой шаг нанес бы серьезный ущерб делу, подчеркивает издание. Те вопросы, на которые бывший президент не ответил, могли быть трактованы не в его пользу.

Выступление бывшего президента сводилось к политике, другим судебным делам против него и возможной апелляции. Трамп признает, что у него нет надежной защиты по некоторым претензиям, поэтому пытается превратить в ад жизнь тех, кто пристально его изучает, предполагает The Washington Post.

Политик устраивает цирк в зале суда, и ему важно каждое подобное выступление. Судьи по другим делам не могут не следить за тем, что происходит в Нью-Йорке, и будут стараться избежать подобного в своих процессах, отмечает издание.

Допрос семьи Трампа, как ожидается, продолжится 8 ноября: на трибуне выступит дочь политика Иванка, пишет британская The Guardian. Ранее в суде допросили сыновей лидера республиканцев — Эрика и Дональда-младшего. Однако они утверждали, что не помнят или не знают деталей финансовых соглашений.