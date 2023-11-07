Восстановление водоснабжения в Краснокамске будет контролировать краевой вице-премьер

Губернатор Дмитрий Махонин поручил заместителю председателя краевого правительства по вопросам ЖКХ Андрею Кокореву держать на особом контроле работы по восстановлению водоснабжения в Краснокамске. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

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Серия аварий в Краснокамске произошла в эти выходные. 4 ноября во время проведения земляных работ был поврежден водовод на ул. Шоссейной. 6 ноября произошел еще один прорыв трубы — в парке Победы.

«Сейчас вода в жилые дома и социальные объекты подается по временной схеме. Запуск водоснабжения по основной схеме потребует временного отключения воды в некоторых домах. Подчеркну, что коммунальные службы и управляющие организации должны отрабатывать их оперативно — заблаговременно сообщать жителям каждого дома о сроках отключения и завершения работ. Этот вопрос также поручил проконтролировать министерству ЖКХ и администрации Краснокамского округа»,— сообщил Дмитрий Махонин.