Обвиняемых в хищении денег у матери погибшего военного из Гремячинска будут судить в Казани

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух участников организованной преступной группы. Они обвиняются в кражах с банковских счетов и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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Одной из жертв мошенников стала мать погибшего военного из Гремячинска - Валентина Нечаева. В ходе следствия было установлено, что ей позвонили неизвестные и представились работниками Банка России. Под предлогом того, что произошла утечка данных, они сообщили женщине о необходимости застраховать ее расчетные счета. Введенная в заблуждение, госпожа Нечаева несколько дней подряд под контролем аферистов снимала небольшие суммы и переводила на указанные ими подконтрольные абонентские номера, счета в банках и электронные кошельки. В общей сложности потерпевшая перевела злоумышленникам более 12,7 млн руб. В эту сумму вошли ее личные сбережения и деньги, взятые ею в кредит, а также предусмотренные законом выплаты членам семей погибших военнослужащих.

Всего соучастниками в период с мая по июль 2022 года совершено 12 преступлений в отношении 12 граждан, проживающих на территории разных субъектов РФ. Сумма общего ущерба составила более 15 млн руб.

В связи с заключением с обвиняемыми досудебного соглашения о сотрудничестве, принимая во внимание факт осуществления преступной деятельности на территории Республики Татарстан, уголовное дело будет направлено в Приволжский районный суд Казани. Уголовное дело в отношении остальных соучастников выделено в отдельное производство, ведется следствие, а также устанавливается причастность иных лиц.