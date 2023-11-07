Предприятия Кубани с начала года выпустили 1 млрд банок плодоовощных консервов

С начала текущего года кубанские предприятия выпустили более 1 млрд банок плодоовощных консервов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 11%, сообщили в пресс-службе администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что в крае работают 15 крупных и средних заводов, производящих такие консервы, а также 20 компаний малого бизнеса. В этом году кубанские предприятия планируют выпустить 1,7 млрд банок плодоовощных консервов.

Консервы, как уточнил губернатор, заготавливают из кубанских продуктов. Готовую продукцию экспортируют в Абхазию, Армению, Азербайджан, Китай и Казахстан. Кубанские предприятия наращивают мощности и развивают производства.

Урожай овощей в крае в нынешнем году превысил 500 тыс. тонн, столько же собрали фруктов и ягод. Это лучше прошлогодних показателей.

Вячеслав Рыжков

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