Александр Мордвинов официально покинул правительство Самарской области

Врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Мордвинов в пятницу, 3 ноября, написал заявление об отставке. По сведениям «Ъ-Волга», это вызвало негативную реакцию со стороны главы региона Дмитрия Азарова. Уговорить чиновника остаться на своей должности не удалось. Дозвониться до губернатора и получить комментарий по этому поводу не удалось.

Как сообщал «Ъ-Волга», Александр Мордвинов согласован на пост врио главы правительства Вологодской области. Официальное назначение должно состояться на этой неделе.

Александра Мордвинова называли возможным кандидатом на должность главы кабинета министров Самарской области в случае несогласования кандидатуры Виктора Кудряшова из-за скандала, связанного с антироссийскими высказываниями сына чиновника. В регионе после сентябрьских выборов губернатора до сих пор полностью не сформирован состав кабинета министров.

Александр Мордвинов родился в Куйбышеве в 1983 году. Окончил Самарскую государственную экономическую академию в 2005 году. Ранее он был в совете директоров «Самарской сетевой компании», входящей в число активов Владимира Аветисяна. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также является выходцем из структуры этого бизнесмена — СВГК. С 2006 года Александр Мордвинов работал исполнительным директором, генеральным директором «Димитровградской энергосбытовой компании», первым заместителем гендиректора и исполняющим обязанности гендиректора «Мордовской энергосбытовой компании». После этого он возглавил министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

Евгений Чернов