Новые адреса

Район Улица Действующий тариф Алексеевский Новоалексеевская улица, дом 16, корпус 3 40 руб./час Хорошёвский 1-й Магистральный проезд 40 руб./час Хорошёвский Магистральный переулок, дом 3, строение 1 40 руб./час Рязанский улица Михайлова, дом 30А, корпус 1, дом 30А, корпус 2, дом 30А, корпус 3, дом 30А, корпус 4 40 руб./час Рязанский улица Луховицкая, дом 2/57 40 руб./час Новогиреево Напольный проезд (от пересечения со Свободным проспектом до пересечения со 2-м проспектом Новогиреево) 40 руб./час Аэропорт Ленинградский проспект, дом 36, строение 11, дом 36, строение 30, дом 36, строение 31, дом 36, строение 33, дом 36, строение 36, дом 36, строение 41 c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Аэропорт улица Игоря Численко c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Аэропорт Проектируемый проезд №6097 c 8:00 до 21:00 — 80 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Аэропорт улица Михаила Якушина c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час Гольяново Байкальский переулок 40 руб./час Гольяново 2-й Иртышский проезд 40 руб./час Гольяново 1-й Иртышский проезд 40 руб./час Метрогородок Пермская улица 40 руб./час Метрогородок Монтажная улица (от пересечения с Открытым шоссе до пересечения с осью полосы отвода подъездной ж.д. ветки на ТЭЦ-23) 40 руб./час Гольяново Монтажная улица (от пересечения с осью полосы отвода подъездной ж.д. ветки на ТЭЦ-23 до пересечения с Амурской улицей) 40 руб./час Гольяново Тагильская улица (от пересечения с Амурской улицей до пересечения с 1-м Иртышским проездом) 40 руб./час Гольяново Амурский переулок 40 руб./час Гольяново Амурская улица (от пересечения с Московским скоростным диаметром до пересечения с Монтажной улицей) 40 руб./час Войковский 1-й Войковский проезд 40 руб./час Войковский 2-й Новоподмосковный переулок 40 руб./час