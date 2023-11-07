Новые адреса

|Алексеевский
|Новоалексеевская улица, дом 16, корпус 3
|40 руб./час
|Хорошёвский
|1-й Магистральный проезд
|40 руб./час
|Хорошёвский
|Магистральный переулок, дом 3, строение 1
|40 руб./час
|Рязанский
|улица Михайлова, дом 30А, корпус 1, дом 30А, корпус 2, дом 30А, корпус 3, дом 30А, корпус 4
|40 руб./час
|Рязанский
|улица Луховицкая, дом 2/57
|40 руб./час
|Новогиреево
|Напольный проезд (от пересечения со Свободным проспектом до пересечения со 2-м проспектом Новогиреево)
|40 руб./час
|Аэропорт
|Ленинградский проспект, дом 36, строение 11, дом 36, строение 30, дом 36, строение 31, дом 36, строение 33, дом 36, строение 36, дом 36, строение 41
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час;
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|с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Аэропорт
|улица Игоря Численко
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час;
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|с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Аэропорт
|Проектируемый проезд №6097
|c 8:00 до 21:00 — 80 руб./час;
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|с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Аэропорт
|улица Михаила Якушина
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час;
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|с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Гольяново
|Байкальский переулок
|40 руб./час
|Гольяново
|2-й Иртышский проезд
|40 руб./час
|Гольяново
|1-й Иртышский проезд
|40 руб./час
|Метрогородок
|Пермская улица
|40 руб./час
|Метрогородок
|Монтажная улица (от пересечения с Открытым шоссе до пересечения с осью полосы отвода подъездной ж.д. ветки на ТЭЦ-23)
|40 руб./час
|Гольяново
|Монтажная улица (от пересечения с осью полосы отвода подъездной ж.д. ветки на ТЭЦ-23 до пересечения с Амурской улицей)
|40 руб./час
|Гольяново
|Тагильская улица (от пересечения с Амурской улицей до пересечения с 1-м Иртышским проездом)
|40 руб./час
|Гольяново
|Амурский переулок
|40 руб./час
|Гольяново
|Амурская улица (от пересечения с Московским скоростным диаметром до пересечения с Монтажной улицей)
|40 руб./час
|Войковский
|1-й Войковский проезд
|40 руб./час
|Войковский
|2-й Новоподмосковный переулок
|40 руб./час