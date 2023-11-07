«Вести-Пермь»: Чак Норрис вынудил пермскую службу доставки сменить название

Пермская служба доставки «Чак Норис» сменила название на «Итоито», об этом сообщают «Вести-Пермь». По информации источника, смена названия произошла из-за заявления прав на бренд представителями американского актера Чака Норриса.

Под названием «Чак Норис» пермская фирма 10 лет занималась доставкой пиццы, суши и роллов. Новый бренд «Итоито» объединит в себе и доставку, и бистро, и европейскую, и азиатскую кухню.

Бренд «Чак Норрис» используется как легально, так и нелегально. В США выпускались джинсы Chuck Norris, футболки, видеоигра и прочее. Сам актер некоторое время был лицом бренда коммерческих автомобилей Fiat Professional, а также производителя оружия GLOCK.