Снижение тарифа

Район Улица Действующий тариф Новый тариф Пресненский Причальный проезд c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Пресненский Шелепихинское шоссе c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Замоскворечье Космодамианская набережная c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час Марьина Роща Складочная улица с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час 40 руб./час Марьина Роща 4-я улица Марьиной Рощи с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час 40 руб./час Марьина Роща 3-я улица Марьиной Рощи с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час 40 руб./час Марьина Роща 2-й проезд Марьиной Рощи с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час 40 руб./час