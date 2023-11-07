С 5 по 8 октября в РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России проходил форум «Наукабиомед». Мероприятие объединило более 250 участников и экспертов из научных и образовательных организаций России, членов Совета молодых ученых Минздрава России и Совета студентов Минздрава России, а также представителей Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси. Гости посетили 30 различных площадок: мастер-классы, дискуссии, лекции и семинары, а также «придумали собственную фармацевтическую компанию». Но обо всем по порядку.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rsmu.ru Фото: rsmu.ru

Форум «Наукабиомед» проводится во второй раз. Его цель — расширение и укрепление сообщества молодых ученых и поиск новых решений в исследовательской деятельности в сфере биомедицинских наук. Он организован по инициативе Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества на базе РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Центр занимается работой по направлениям «добровольчество и наставничество», а также курирует Совет студентов Минздрава России и Совет молодых ученых Минздрава России. Организаторами мероприятия выступили Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова Минздрава России и Федеральный центр поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России, при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.

«Важно, чтобы была не только кооперация, но и конкуренция»

На «Наукабиомед» собрались участники и эксперты с разных регионов нашей большой страны. Астрахань, Смоленск, Краснодар, Нижний Новгород, Саратов, Красноярск, Иркутск — вот далеко не полный список городов, представители которых посетили мероприятие.

Приветствуя участников на торжественной церемонии открытия, первый проректор — проректор по стратегическому развитию РНИМУ им. Н. И. Пирогова, директор Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Георгий Гивиевич Надарейшвили обозначил важность работы для развития молодежной науки: «Площадка станет еще одной возможностью наладить контакты в научном сообществе. Очень важно для всей нашей страны, чтобы молодежь занималась наукой, именно она делает огромный цивилизационный шаг. Важно, чтобы была не только кооперация, но и конкуренция, когда мы понимаем, куда нам двигаться, с кем соревноваться. Главное, чтобы это соперничество не превратилось во вражду, а всегда оставалось дружеским».

Его поддержал заместитель председателя Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Андрей Владимирович Паштецкий. По его словам, перед нашей страной стоят большие вызовы, решить которые можно только совместными усилиями. «Все мы с вами ученые, поэтому знаем, что такое ежедневная тяжелая работа в лаборатории. Подобные площадки позволяют вырваться и пообщаться с коллегами. Пусть этот диалог поможет открыть новые интересы и наладить новые сотрудничества, чтобы ваше исследование вышло на новый уровень. Как вы знаете, 2022–2031 годы в стране объявлены Десятилетием науки и технологий. Основная цель этого решения — привлечение в науку молодежи»,— отметил Андрей Владимирович.

На торжественной церемонии также выступил директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, главный научный сотрудник РНИМУ им. Н. И. Пирогова, член-корреспондент РАН, д. б. н. Всеволод Вадимович Белоусов.

Одной из возможностей получения финансирования исследований является участие в конкурсах на получение грантов Российского научного фонда (РНФ) для молодых ученых. О том, как это сделать, сообщил на семинаре начальник отдела организации экспертизы управления программ и проектов РНФ Дмитрий Сергеевич Пыталев. Он подробно рассказал о существующих программах и дал совет молодым ученым, на какие следует обратить пристальное внимание. Большая часть семинара была посвящена правильному оформлению конкурсной заявки, ведь от нее во многом зависит, насколько эксперты оценят итоговое исследование.

Третий день начинался с лекции Игоря Вячеславовича Бондаря, д. б. н., директора проекта «Нейрокампус-2030», заместителя директора по научной работе Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Он рассказал об усилении интереса к биологии и медицине. «Это связано с тем, что люди стали жить дольше, соответственно, возникают новые проблемы, связанные со старением. С другой стороны, за счет своей деятельности мы серьезно снижаем биоразнообразие на планете. Это те проблемы, которые требуют решений»,— отметил Игорь Вячеславович.

Вскоре после этого состоялась питчинг-сессия научных проектов. Молодые ученые медицинских и фармацевтических образовательных организаций получили рекомендации по дальнейшей реализации научных проектов от экспертной комиссии, в состав которой вошли директор Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова Елена Николаевна Колотило; заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, д. м. н., профессор, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Валерий Алексеевич Максимов; проектный менеджер МedTech кластера фонда «Московский инновационный кластер» Марк Ильдарович Сайфетдинов; председатель Совета молодых ученых медицинского отделения Национальной академии наук Беларуси Дмитрий Павлович Токальчик; эксперт агентства стратегических инициатив Борис Евгеньевич Злобин и проректор по инновационной деятельности РНИМУ им. Н. И. Пирогова Дмитрий Алексеевич Шагин.

В конце дня участников форума ожидала бизнес-игра SciencePharmaTown. Игроки работали над решением серьезной проблемы: согласно сценарию, они создавали компанию по производству ингаляционной формы доставки инсулина — лекарства от сахарного диабета. Участникам необходимо было пройти ряд этапов, начиная от фармацевтической разработки и заканчивая реализацией продукта.

Подведение итогов

В последний день в рамках нетворкинга участники смогли написать друг другу свои пожелания или обменяться контактами в специальных конвертах, чтобы они в любое время могли связаться с новыми «коллегами по цеху».

Важной частью церемонии закрытия форума стало подведение итогов Всероссийского конкурса на лучшее молодежное научное общество среди медицинских и фармацевтических организаций, подведомственных Минздраву России, организованного Советом молодых ученых. Целью совета является содействие научно-исследовательской деятельности обучающихся и молодых ученых образовательных организаций высшего и дополнительного образования, а также научных организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации. На протяжении всего мероприятия десять команд молодежных научных обществ со всей страны решали научно-образовательные задачи и показали мастерство в проведении дебатов. В конце форума проректор по молодежной политике РНИМУ им. Н. И. Пирогова, заместитель директора ФЦПДН Владислава Сергеевна Белякова в своем выступлении рассказала о важности сообщества молодых ученых и возможностях, которые предоставил форум. Она выразила надежду на то, что участники заберут не только знания, которыми делились на площадках как эксперты, так и сами молодые ученые, но и новые знакомства с перспективой дальнейших коллабораций. Председатель Совета молодых ученых Елена Валерьевна Маслёнкова еще раз подчеркнула вклад форума в развитие сообщества молодых ученых.

По итогам номинации «Научный старт» победителем стала команда из Волгоградского государственного медицинского университета. «Мы хотели проверить свои силы на всероссийской площадке, поэтому приняли решение об участии в конкурсе. Были уверены, что получится хорошо себя проявить. Очень почетно побывать в одном из ведущих университетов нашей страны. Опыт участия в данном форуме я считаю бесценным. Думаю, что это поможет нам в реализации мероприятий на базе нашего университета»,— поделилась одна из победителей, студентка шестого курса ВолгГМУ Дарья Реунова.

В номинации «Путь профессионала» выиграли представители Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета. Улыбка и блеск в глазах остальных участников дали четко понять, что они готовы плодотворно и усиленно работать, чтобы в следующем году вернуться за победой. Хотя, оказавшись в когорте лучших команд нашей большой страны, они уже по праву могут считать себя полноценными победителями.

Анатолий Ковалев