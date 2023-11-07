Донской губернатор прокомментировал звуки взрывов в Таганроге и Азове

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя громкие звуки, на которые пожаловались днем 7 ноября жители Таганрога и Азова, заявил, что они не были вызваны работой ПВО. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Прошу учитывать, что Вооруженные Силы РФ постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ — в соответствии с планом проведения СВО»,— сообщил Василий Голубев.

Глава региона призвал жителей области не поддаваться панике и доверять информации только из проверенных источников.

Ранее сообщалось, что Василий Голубев написал о работе систем ПВО в своем Telegram-канале 6 ноября.

Анастасия Назарова