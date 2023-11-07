Похолодание придет в Удмуртию на этой неделе

В Удмуртии к концу недели температурный фон начнет опускаться, однако будет выше климатических норм. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, 8 и 9 ноября столбик термометра в течение суток окажется в пределах +2..+7°С. Ожидаются дожди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В пятницу, 10 ноября, окажется ветрено и пройдут продолжительные интенсивные дождями. Температура воздуха в течение суток составит +1..+6°С. 11 ноября, в субботу, в тылу уходящего циклона похолодает до +1..+3°С ночью и днем. Местами пройдет дождь с мокрым снегом.