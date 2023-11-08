Топ-менеджеры выбирают лучших в Петербурге и Ленобласти — 2023

Издательский дом «Коммерсантъ» приступает к исследованию и формированию на его основе приложения Business Guide «Топ-менеджеры года» и приглашает участников рынка Петербурга и Ленобласти к участию*.

По итогам исследования «Ъ» выявит лидеров в каждой отрасли. В проекте номинанты одновременно являются жюри, и только на основе голосования представителей отрасли определится тройка лучших. Итогом станет публикация исследования в печатной и электронной версии тематического приложения. А в конце декабря «Коммерсантъ» традиционно проведет мероприятие с награждением лучших!

Ознакомиться с исследованием 2022 года можно по ссылке.

Старт приема анкет: 09.11.2023, окончание приема анкет: 19.11.2023.

• Скачать анкету и информацию об исследовании.

Исследование проводится исключительно на некоммерческой основе.

Подробную информацию о рейтинге, порядке и условиях участия можно получить, направив запрос руководителю исследования Алле Михеенко: amiheenko@kommersant.ru

По вопросам коммерческого размещения на страницах приложения можно обратиться к коммерческому директору Марине Победенной: m.pobedennaya@kommersant.ru

По вопросам интеграции в итоговое мероприятие можно обратиться к руководителю отдела конференций Константину Павшукову: pavshukov@kommersant.ru