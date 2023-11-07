В Башкирии в очереди на бесплатную землю стоят более 20 тысяч льготников

В очереди на предоставление бесплатного земельного участка для жилищного строительства стоят 20,3 тыс. жителей Башкирии, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это молодые, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, сообщила замминистра земельных и имущественных отношений республики Фания Нафикова на заседании комитета Курултая Башкирии по аграрным вопросам, экологии и природопользованию.

В министерстве отмечают, что денежная компенсация стоимости земельного участка в размере 250 тыс. руб. для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами позволила значительно сократить очередь в районах, но не в Уфе, «потому что улучшить жилищные условия за 250 тысяч нереально», пояснила госпожа Нафикова. При этом формирование одного участка с учетом создания всей необходимой инфраструктуры обходится республиканскому бюджету в 386 тыс. руб.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте