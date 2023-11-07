Естественная убыль населения Нижегородской области составила 13,9 тысяч человек

В Нижегородской области по итогам восьми месяцев 2023 года естественная убыль населения составила более 13,9 тыс. человек, сообщает региональное отделение Росстата. Всего за январь-август в регионе родились 15,7 тыс. человек, что на 3% меньше по сравнению с годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За это же время умерло 29,6 тыс. человек, это почти на 10% меньше по сравнению с январем-августом 2022 года.

За восемь месяцев в Нижегородской области зарегистрировано 13,3 тыс. браков и 8,5 тыс. разводов. Количество браков выросло на 1%, количество разводов — на 0,5%.

Андрей Репин