«Россети Тюмень» направили более 5 млн рублей на повышение надежности электроснабжения Вынгапуровского месторождения

«Россети Тюмень» закончили капремонт оборудования высоковольтной подстанции «Погружная» в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. На повышение надежности электроснабжения добычи «голубого топлива» электросетевая компания направила более 5 млн рублей.



Для безопасной и эффективной работы трансформаторов энергетики отремонтировали два маслоприемных устройства и заменили маслосборную емкость. Проведенные мероприятия позволят не только обеспечить надежное функционирование ключевого силового оборудования подстанции, но и продлить срок его службы. В ходе работ специалисты также отремонтировали мачту молниезащиты и укрепили свайный фундамент под оборудованием открытых распределительных устройств. В процессе технического обслуживания специалисты задействовали 4 единицы тяжелой спецтехники.

Компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует функционирование электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения объектов Вынгапуровского месторождения, на котором за четыре десятилетия добыто свыше 338 миллиардов кубометров газа.

АО «Россети Тюмень»