Жительницу Глазова осудили на 14 лет за сожжение бабушки-инвалида

Верховный суд Удмуртии вынес приговор 28-летней жительнице Глазова. Женщину обвиняют в убийстве своей бабушки-инвалида при отягчающих обстоятельствах, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

По данным суда, женщина находилась в квартире дома в Глазове вместе со своей 76-летней бабушкой, которая была инвалидом первой группы. Движимая личной неприязнью, обвиняемая облила пенсионерку растворителем и подожгла. В результате этого пострадавшая спустя двое суток скончалась в больнице от термических ожогов.

Свою вину женщина признала частично.

Ранее в судебном заседании коллегия присяжных единодушно сочла подсудимую виновной. Суд квалифицировал ее действия как убийство по пунктам «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Женщине назначили лишение свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии общего режима, а также ограничили свободу на год.