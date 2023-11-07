Назначен главный дирижер Пермского театра оперы и балета

Главным дирижером Пермского театра оперы и балета стал Владимир Ткаченко. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермский театр оперы и балета Фото: Пермский театр оперы и балета

Сотрудничество дирижера Владимира Ткаченко с Пермским академическим театром оперы и балета им. П. И. Чайковского началось в сезоне-2019/2020. За последние годы господин Ткаченко выступил дирижером и музыкальным руководителем многих знаковых проектов театра, зарекомендовав себя одним из ведущих отечественных исполнителей новой волны.

Владимир Ткаченко в 2007 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова и поступил в аспирантуру. Стажировался в Университете Северной Айовы (США, 2009) и в Струнной академии Нидерландов (2010). Продолжил обучение в направлении дирижерской деятельности: в 2014–2015 годах — в Академии музыки и театра ADADS (Пьяченца, Италия); в 2016-м — у профессора Берлинской консерватории Фреда Буткевица. Был стипендиатом правительства Российской Федерации.

В 2009 году господин Ткаченко присоединился к национальному ансамблю «Солисты Киева» и вошел в состав струнного квартета Collegium. В 2011 году стал солистом оркестра Бурятского академического театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова (Улан-Удэ) с совмещением позиции ассистента главного дирижера театра. Спустя год был назначен дирижером театра. В 2013 году при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия создал Молодежный камерный оркестр Республики Бурятия. В 2015–2019 годах был дирижером Бурятской государственной филармонии.

С сезона-2019/2020 Владимир Ткаченко — концертмейстер группы альтов и дирижер Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.