После рейда на нижегородском рынке двоих мигрантов отправили в военкомат

Сотрудники полиции по итогам рейда на центральный рынок Нижнего Новгорода обязали двоих мигрантов с российским гражданством посетить военкомат и встать на воинский учет, сообщает пресс-служба регионального ГУВД.

По данным полиции, всего во время рейда проверили 34 иностранных граждан, нарушений миграционного законодательства у них не выявлено. Также были проверены 47 граждан России, являющихся уроженцами других государств. Оказалось, что двое из них после получения гражданства не встали на воинский учет.

Одному из нарушителей был выписан штраф в 1 тыс. руб. Он был доставлен в военкомат и поставлен на учет. Второму вручена повестка об обязательной явке в военный комиссариат горда Бор, где его также поставят на учет.

Андрей Репин