На Русский экономический форум зарегистрировалось более 2 тыс. участников

Число зарегистрировавшихся на Русский экономический форум, который пройдет в Челябинске 9-11 ноября, превысило 2 тыс. Об этом сообщают организаторы РЭФ в telegram-канале.

Русский экономический форум организован правительством региона, комиссией Госсовета по направлению «Экономика и финансы» (ее возглавляет челябинский губернатор Алексей Текслер) и Всемирным русским народным собором. Мероприятие посвящено вопросам развития суверенной экономики страны. В числе тем для обсуждения дедолларизация, взаимосвязь экономики и демографии, технологическое развитие, повышение производительности труда.

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