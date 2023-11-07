Жители Краснодара больше всего любят книги в стиле фэнтези

Большинство краснодарцев (31%) предпочитают читать книги в стиле фэнтези. Популярными у жителей краевой столицы являются также детективы и научно-популярная литература (по 26%), классика (24%), исторические романы (22%) и книги о приключениях (18%), следует из данных исследования рекрутингового портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Большинство краснодарцев — 74% — при этом предпочитают читать книги, а не слушать. Аудиокниги выбрали лишь 19% респондентов.

Отечественную литературу выбирают 37% горожан, зарубежную — 30%. Остальные отметили, что главное в книге не это. Среди респондентов до 34 лет больше поклонников зарубежной литературы (51%), а среди опрошенных старше 45 лет — российских (48%).

Наименее востребованными жанрами литературы у жителей Краснодара стали книги по психологии (16%), деловая литература (13%), триллеры (10%), философская, религиозная, эзотерическая литература (8%), любовные романы (6%), нон-фикшн (4%). Молодые респонденты чаще голосовали за фэнтези, научпоп, триллеры и психологическую литературу, зрелые — за исторические и приключенческие романы. Опрошенные с доходом от 80 тыс. руб. в месяц предпочитают профессиональную литературу и научпоп чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Вячеслав Рыжков

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