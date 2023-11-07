Тюменская область вошла в топ-10 регионов по ипотеке на частные дома

Тюменская область вошла в топ-10 регионов России по числу выданных кредитов под строительство или покупку частных домов. Об этом сообщает пресс-служба «Циан.Аналитики».

Рейтинг возглавила Московская область, а в топ-10 также вошли Республика Татарстан, Приморский край, Якутия, Удмуртия, Иркутская область.

Всего за первые семь месяцев текущего года в России на индивидуальное жилищное строительство выдали более 200 млрд руб. ипотечных займов. За счет льготных программ выдача ипотеки с господдержкой на ИЖС за последние 2 года выросла более, чем в 10 раз.

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