В Пензенской области китайская фирма может построить агропромышленный парк

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор компании «Shanghai Electric Group» Ши Цзюньпэн договорились о возможном строительстве в регионе маслоэкстрационного завода и грибного комплекса по выращиванию вешенки. Соглашение о намерениях было подписано в ходе визита в соседнее государство делегации во главе с господином Мельниченко.

«Пензенская область полностью обеспечивает себя продовольствием. Дальнейшая цель — глубокая переработка и экспорт. За январь-август 2023 года объем отгруженной в Китай сельхозпродукции из Пензенской области вырос почти в 2,5 раза», — приводит пресс-служба слова губернатора.

Отмечается, что Ши Цзюньпэн также предложил обустройство в регионе экологически чистого производства метанола из остатков мебельного и деревообрабатывающего производства.

Никита Маркелов

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