Челябинец угрожал коллеге пневматическим пистолетом и требовал его уволить

Сотрудники Росгвардии задержали на одном из предприятий в Ленинском районе Челябинска работника, который угрожал менеджеру по персоналу и требовал немедленно его уволить. Они изъяли у него пневматический пистолет и передали 42-летнего нарушителя прибывшим на место происшествия сотрудникам следственно-оперативной группы полиции для дальнейшего разбирательства, сообщают в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Вневедомственную охрану вызвала 47-летняя сотрудница предприятия, которая отвечает за работу с персоналом. По ее словам, задержанный ворвался в кабинет с требованием немедленного увольнения, приставил к ее голове предмет, похожий на пистолет, и угрожал физической расправой.

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