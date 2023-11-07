Ремонт автодороги Ростов-на-Дону — Новошахтинск завершится в ноябре 2023 года

Дорожники завершают строительство автомобильной дороги город Ростов-на-Дону - слобода Родионово-Несветайская - город Новошахтинск на участках с 49 по 51 км и с 53 по 55 км. Общая готовность участков протяженностью 4,5 км составляет 95%. Завершить работы планируется к концу ноября, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Рабочие восстановили и закрепили ось трассы, обустроили основания с укреплением цементом и полимерными добавками и обустроили дорожное полотно. Также на участках установлены бортовые камни и барьерное ограждение. На дороге обновили автобусные павильоны, оборудовали туалеты, наружное освещение и пешеходные ограждения. Идут работы по укреплению обочин и устройству тротуаров.

«Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, будут также установлены измерительный комплекс с видеофиксацией ''Кордон-М2'', дорожные знаки и нанесена разметка термопластиком»,— отмечает пресс-служба правительства региона.

Анастасия Назарова