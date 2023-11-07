Принадлежавшее «Орловской ниве» имущество выставили на продажу за 54 млн рублей

Орловская область выставила на аукцион принадлежащие ей два здания, земельный участок, дорогу и забор на улице Молдавской,23 в облцентре за 53,8 млн руб. Информация об этом появилась на информационном портале региона. Ранее по указанному адресу находилось ООО «Нива-Сервис» (ликвидировано в 2011 году), являвшееся филиалом АО «АПК "Орловская нива"» (ликвидировано 3 апреля 2023 года).

Все имущество планируется реализовать одним лотом. В него входят административное-производственное здание высотой два этажа и площадью 2,6 тыс. кв. м. В документации торгов сказано, что постройка принадлежала «Орловской ниве» до ликвидации. Также лот включает здание проходной площадью 58,7 кв. м, которое с августа 2023 года арендуется физлицом (его имя не раскрывается), забор площадью 879,6 кв. м., асфальтированное покрытие длиной 3 тыс. м и земельный участок для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений площадью 13 тыс. кв. м (обременения не зарегистрированы).

Размер задатка для участия в аукционе составляет 5,4 млн руб. Подавать заявки на участие в нем можно до 29 ноября. Итоги планируется подвести 6 декабря.

В сентябре были проведены аналогичные торги — они не состоялись из-за отсутствия заявок участников.

По данным Kartoteka.ru, АО «АПК "Орловская нива"» было зарегистрировано в Орловской области в 1994 году. Основным видом деятельности компании было смешанное сельское хозяйство. Уставный капитал составлял 1,2 млрд руб. Последним руководителем был председатель ликвидационной комиссии Владимир Гусев. 3 апреля 2023 года юрлицо было ликвидировано по решению собственников. Компанию контролировал бизнесмен Сергей Будагов. 2022 год «Орловская нива» закончила с выручкой 42,9 млн руб. и чистой прибылью 403,7 млн руб., 2021-й — с выручкой 565,9 млн руб. и чистым убытком 130,9 млн руб.

В 2016 году АО сменило юридический адрес на тульский на фоне уголовного дела в отношении господина Будагова. Бизнесмена подозревали в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии) при покупке у государства в 2009 году, во время губернаторства Александра Козлова, 99,98% акций АО за 14,1 млн руб. при их минимальной стоимости 439,21 млн руб. По версии следствия, господин Будагов совместно с неустановленными сообщниками, среди которых «должностные лица обладминистрации», обманом купил акции «Орловской нивы» по заниженной цене. Для этого, как считают следователи, они ввели в заблуждение сотрудников ЗАО «Современные консалтинговые стандарты», оценивавшего акции холдинга. Сам господин Будагов на протяжении всего расследования отвергал обвинения, утверждая, что на момент покупки госхолдинг имел отрицательную стоимость, а он сам вложил в АО более 700 млн руб.

В 2018 году предприятие сменило юридический адрес на орловский, а в 2020-м дело в отношении господина Будакова закрыли за истечением срока давности.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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