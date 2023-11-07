На Кубани за неделю выявили 805 заболевших коронавирусом

В Краснодарском крае с 30 октября по 5 ноября выявили 805 случаев коронавируса. Как сообщает региональный оперштаб, больше всего заболевших в столице региона — 260 случаев и в Сочи — 147.

В Тимашевском районе зарегистрировали 47 заболевших, в Новороссийске — 35, в Ейском — 31. По 21 заболевшему выявили в Белоглинском и Мостовском районах, по 17 — в Каневском, Северском и Усть-Лабинском, 15 — в Горячем Ключе, по 14 — в Белореченском и Кавказском районах. Еще 12 случаев заражения ковидом зафиксировали в Динском и Красноармейском районах, девять — в Успенском. Еще по восемь заболевших — в Армавире, Выселковском, Староминском, Тбилисском и Туапсинском, по семь — в Новопокровском и Павловском районах и по шесть — Апшеронском, Крымском, Отрадненском.

За неделю на Кубани госпитализировали 216 жителей, три человека скончались. С выздоровлением выписали 716 пациентов.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram