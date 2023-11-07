В Свердловской области вырос объем фальсифицированных продуктов

В Свердловской области выросло число выявляемой фальсифицированной и некачественной продовольственной продукции, рассказала на пресс-конференции начальник отдела защиты прав потребителей свердловского управления Роспотребнадзора Татьяна Шулешова. По ее словам, основной рост фальсификата за год показали консервы, продукты из мяса птицы и рыбы.

«Достаточно значительное увеличение произошло в таких группах продукции: консервы (+22,8%), птицепродукты (+5,8%), рыбные продукты (+7,5%)»,— рассказала госпожа Шулешова. Она также добавила, что по некоторым категориям произошло снижение выявляемых некачественных продуктов. Например, в категориях хлебобулочные изделия, масложировая продукция, кондитерские изделия.

В Роспотребнадзоре также отметили, что за девять месяцев этого года в управление поступило 8,5 тыс. обращений. 3,5 тыс. из них касались качества и безопасности продовольственной и непродовольственной продукции.

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