Сочинские спасатели помогли застрявшему в пещере спелеологу

Спасатели в Сочи помогли мужчине, который застрял в пещере. Помощь понадобилась 43-летнему спелеологу, который не смог выбраться из пещеры Чертова нора в каньоне реки Агуры днем накануне, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

По данным ведомства, ночью мужчина и его спутница спустились в пещеру, но обратно женщина выбралась одна, а в 6:00 позвонила спасателям, так как не смогла докричаться до напарника. На помощь заявительница позвала также друга спелеолога.

В пресс-службе сообщили, что ход в пещере был очень узок. При этом к моменту прибытия спасателей рядом со спелеологом был его друг, из-за чего подобраться к ним смогли только два «самых стройных» спасателя. При помощи альпинистского снаряжения они помогли застрявшему мужчине. Медпомощь ему не понадобилась.

Вячеслав Рыжков

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