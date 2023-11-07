«ПСЖ набрал обороты»

Во вторник вечером будут сыграны первые матчи четвертого тура Лиги чемпионов. В квартете под литерой F, которую журналисты называют «группой смерти», наступает момент истины. ПСЖ лидирует, но многое будет зависеть от матча с «Миланом» в Италии. «Боруссия» и «Ньюкасл» также пока не потеряли возможность занять одно из первых мест. Шансы команд оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Групповой турнир Лиги чемпионов прошел экватор, и уже сейчас можно сказать, что каких-то сенсаций здесь нет. Локальные неожиданности, конечно, происходят, но глобально все идет по понятному сценарию. Даже ПСЖ, в который, надо сказать, на старте многие не верили, набрал обороты и на выезде сейчас считается явным фаворитом в матче против «Милана». Победу Парижа в «Лиге Ставок» можно взять за 2,3, а успех «Милана» идет за 3,25. Естественно, львиная доля пари в этом матче заключается на победу парижан. 75% клиентов «Лиги Ставок» заряжают на гостей.

И в другой исход поверить сложно, полагает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже: «Конечно, матч будет складываться немножко сложнее, потому что "Милан" будет максимально подготовлен. Я думаю, что "Милан" сможет забить один гол, но я не думаю, что "Пари Сен-Жермен" не выиграет, они должны выиграть».

ПСЖ под руководством Луиса Энрике действительно стал, наконец, командой, хотя из Парижа уехало множество звезд. Коэффициент на то, что группу F выиграет именно ПСЖ, уже не так высок, как пару недель назад. Сейчас «Лига Ставок» предлагает взять первое место фаворита группы за 1,65. А вот рассчитывать на то, что ПСЖ в этом сезоне сможет выиграть Лигу чемпионов, лучше не стоит, отмечает Вадим Трушков:

«Команда стала сильнее и, главное, более дисциплинированной. Насколько можно причислять "Пари Сен-Жермен" к фаворитам Лиги чемпионов? Как и каждый год, можно в восьмерку включать, но я не думаю, что они будут в полуфинале — еще не готовы. Если, например, тем же составом, с тем же тренером на следующий год идти, там штурмовать можно. А сейчас до того же "Манчестер Сити" им далеко, пока с ними тяжело тягаться».

Пари на то, что ПСЖ выйдет в четвертьфинал, в «Лиге Ставок» сейчас идет с коэффициентом около 2, а победу Парижа в турнире можно взять за 15. Но шансы «Баварии», «Реала», «Арсенала» и даже не самой мощной сейчас «Барселоны» оцениваются выше. Главный же фаворит — по-прежнему «Манчестер Сити», уверен футбольный аналитик Константин Клещев: «"Сити" на бумаге уже победитель Лиги чемпионов. Но как на деле будет, вопрос. Мы знаем, что может все повернуться иначе».

Коэффициент на второй подряд успех команды Пепа Гвардиолы в «Лиге Ставок» пока еще достаточно высок — 3,2, чего не скажешь о сегодняшнем домашнем матче «Сити» со швейцарским клубом «Янг Бойз». Успех британцев идет здесь за сверхскромные 1,07. Зато это пари сейчас кажется стопроцентным вариантом.

А вот во втором противостоянии «группы смерти», где «Боруссия» принимает «Ньюкасл», все не так однозначно. Здесь коэффициенты равны: 2, 65 на хозяев и 2,5 на гостей. В прошлом туре британская команда дома уступила той же «Боруссии» 0:1, но все это ничего не значит. Именно встреча «Боруссии» и «Ньюкасла» одна из самых непредсказуемых сегодня, считает Константин Клещев:

«"Боруссия" проиграла 0:4 "Баварии", которая пока что не в лучшем состоянии, но которая набирает ход. Я думаю, это особо Дортмунд не расстроит, ведь это было первое поражение в чемпионате Германии, и поэтому с "Ньюкаслом" Дортмунд будет действовать с позиции силы.

А "Ньюкасл", в свою очередь, прервал беспроигрышную серию "Арсенала" и, я думаю, ощущает также уверенность. Здесь будет невероятная битва, как мне кажется».

Есть, конечно, сегодня еще одна встреча, где коэффициенты также почти равны: «Лацио»—«Фейеноорд». Но вывеска этой игры, при всем уважении к клубам, не дотягивает до топ-уровня. Поэтому общедоступный телеканал «Матч ТВ» выбрал для показа встречи группы F, благо они разнесены в разные игровые блоки. Только вот в связи переходом Европы на зимнее время матчи Лиги чемпионов теперь будут начинаться позже. В 20:45 прозвучит стартовый свисток в Дортмунде, а в 23:00 — в Милане.