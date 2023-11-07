В Башкирии участникам СВО предложено выделять землю для ИЖС

Депутаты комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Курултая Башкирии рекомендовали к принятию в первом чтении законопроект о предоставлении земельных участков некоторым участникам СВО. Проект разработан республиканским министерством земельных и имущественных отношений по распоряжению президента России, сообщила замминистра Фания Нафикова.

Размер участка составит в среднем 10 соток. Однократно получить землю для улучшения жилищных условий смогут военнослужащие, контрактники и участники добровольческих формирований, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами Российской Федерации. В случае гибели таких военнослужащих на СВО или от ран или болезней, полученных во время выполнения воинских обязанностей, участок смогут получить их супруги и несовершеннолетние дети, а в случае их отсутствия — родители.

Землю под строительство предоставят во внеочередном порядке на территории города или района, где проживает участник СВО. В июне президент России Владимир Путин рекомендовал регионам принять законодательные акты о предоставлении участков военнослужащим, награжденных за особые заслуги при выполнении задач СВО.

Отвечая на вопросы членов комитета госсобрания, госпожа Нафикова отметила, что для ветеранов СВО не планируется создавать отдельную очередь. В настоящее время к числу категорий, имеющих право на получение земли, относятся жители республики, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, молодые, многодетные и семьи с детьми-инвалидами. Очередь насчитывает больше 20 тыс. нуждающихся.

Депутаты обратили внимание на то, что закон будет сложно реализуемым, поскольку в городах ожидание участка для льготников занимает годы, и предложили выдавать ветеранам денежную компенсацию, которая выплачивается многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами в размере 250 тыс. руб. Фания Нафикова отметила, что финансирование на эти цели в республиканском бюджете не предусмотрено.

Наталья Балыкова

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