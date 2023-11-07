Волгоградский фермер пойдет под суд за сбор урожая с участка ФСИН

Мировой судья судебного участка № 54 Суровикинского судебного района Волгоградской области изучит уголовное дело о сборе урожая с участка Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) РФ, сообщает прокуратура региона. Ущерб оценили в 3,8 млн руб.

Следствие установило, что 5-6 июня 2023 года 59-летний глава фермерского хозяйства собрал порядка 300 тонн пшеницы на чужом участке площадью 110 га. Действие квалифицировали как самоуправство (ч. 1 ст. 330 УК РФ).

В прокуратуре отметили, что гражданин признал вину и компенсировал нанесенный ущерб.

Никита Маркелов

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