На Кубани на 11,5% выросло количество занятых в МСП

За неполный год количество занятых в малом и среднем бизнесе на Кубани выросло на 134 тыс. человек, или 11,5%. По состоянию на сентябрь 2023 года в МСП региона трудились около 1,3 млн граждан, говорится в исследовании FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

В Адыгее заняты в МСП сегодня около 70 тыс. человек, рост составил 11,8%. В Ростовской области количество выросло на 9,2% и составило порядка 827 тыс. человек. В целом в ЮФО в текущем году количество занятых в МСП выросло на 10,3% — до 3,2 млн человек.

Наибольший прирост занятых в МСП показал СКФО — 22,3%. На 44,9% их количество выросло в Ингушетии, Дагестан (38,7%), Чечня (35,9%), Северная Осетия (23,8%), Кабардино-Балкария (21,6%) и Карачаево-Черкесия (18,4%).

Всего в России в МСП сегодня заняты 30,5 млн человек. С начала года этот показатель вырос на 2,4 млн работников (8,5%). Самозанятые, сотрудники МСП и индивидуальные предприниматели сегодня составляют около 40% от общего числа занятых в экономике. Рост, по словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, возник в основном за счет официального оформления самозанятых, которые раньше работали «в серую».

Вячеслав Рыжков

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