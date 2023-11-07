В Уфе арестовали экс-инспектора ФССП по обвинению в мошенничестве

Орджоникидзевский райсуд Уфы отправил 35-летнего бывшего инспектора отдела организации исполнительного розыска, реализации имущества должников республиканского управления ФССП Алину Машарипову под домашний арест, сообщил «Ъ-Уфа» ее юрист Виталий Буркин. Алину Машарипову обвиняют в мошенничестве в крупном размере, совершенное лицом с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ). Ей инкриминируются восемь эпизодов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в службе судебных приставов находилось производство о взыскании с ООО «Управление механизации» долга по налогам и сборам в размере около 1 млн руб. В рамках исполнительных действий на КамАЗ должника наложили арест, который передали на хранение в ООО «Альтаир». Обвиняемая обеспечила необоснованное завышение стоимости хранения вышеуказанного грузового автомобиля на сумму 112 тыс. руб. с целью создания условий для отказа должником от уплаты услуг хранения специализированной стоянки и отказа от арестованного имущества в пользу третьих лиц, отметили в прокуратуре.

Вину обвиняемая не признает.

Венера Хисамова

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