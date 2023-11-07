Инициаторы строительства татарстанского гипермаркета в Прикамье сделают разворотное кольцо

Инициаторы инвестпроекта по строительству первого в Прикамье гипермаркета строительных материалов из Татарстана «Мегастрой» обеспечат строительство в микрорайоне Ива разворотного кольца. Об этом свидетельствует протокол заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Согласно документу, инициаторы проекта в лице «Ива-инвест» и «Мегастрой-П» в качестве дополнительного обязательства обеспечат строительство кольца разворота на ул. Уинской и Ивинском проспекте. Инвестпроект получил наименование «ТЦ DIY “Мегастрой”» и Магазин садовой мебели».

Предполагается, что магазин появится в микрорайоне Ива на ул. Уинской, где ранее пермский девелопер «Ива-Инвест» планировал разместить гипермаркет сети «Леруа Мерлен» площадью 16,8 тыс. кв. м. Этот проект не был реализован, поскольку в марте 2023 года французская сеть заявила о передаче российского бизнеса в управление локальному топ-менеджменту. В апреле соглашение с пермскими инвесторами проекта было расторгнуто.

«Мегастрой» имеет 12 гипермаркетов, в том числе четыре в Казани, два в Набережных Челнах, два в Ульяновске и по одному в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Стерлитамаке и Саранске. Сеть принадлежит казанскому ООО «Агава», бенефициаром которого является Владимир Малыгин. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО в 2022 году составила 17,7 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб.

ООО «Мегастрой П» было зарегистрировано 17 октября. Директором организации является Эрик Акчурин, бывший руководитель татарстанской бумажной фабрики «Нега» (принадлежала пермским «Мотовилихинским заводам»). Учредителями ООО выступили Анна Иванова (34%), Владимир Хавилов и Юлия Макшанцева (по 33%).