На инженерные изыскания территории в Уфе направят около 2 млн рублей

МУП «Архитектурно-планировочное бюро» Уфы по итогам отбора ценовых оферт для субъектов малого и среднего предпринимательства 9 ноября выберет подрядчика проведения инженерных изысканий территории, ограниченной улицами Рихарда Зорге, Шафиева, Парковой, городскими лесами и проектируемой улицей, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 1,95 млн руб.

Работы необходимо выполнить до 11 декабря. Субподрядчик должен провести инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания территории. В частности, необходимо привести данные по прогнозному изменению уровня грунтовых вод, провести исследование и оценку радиационной обстановки, загрязненности почв, грунтов и подземных вод, измерение уровня шума.

Как сообщал «Ъ-Уфа», управление архитектуры и градостроительства администрации Уфы на аукционе 9 ноября планирует выбрать разработчика проектов планировки и межевания этой территории, общей площадью 111,3 га. Начальная цена контракта определена в 8,8 млн руб., его профинансирует бюджет Уфы. До 15 декабря необходимо, в том числе, определить объемы сноса строений, сооружений, зеленых насаждений, предусмотреть размещение велодорожек. По проектам должны быть проведены публичные обсуждения.

Майя Иванова

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