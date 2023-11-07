В пяти районах Кубани отремонтировали больше 200 км линий электропередачи

С начала текущего года в пяти районах Кубани отремонтировали больше 200 км ЛЭП. Работы велись в Тимашевском, Калининском, Каневском, Брюховецком и Приморско-Ахтарском районах, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Энергетики в ходе работ также заменили более 4,5 тыс. изоляторов, около 6 км грозозащитного троса и 18 опор. Как отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник, работы обеспечили повышение надежности и качества энергоснабжения.

Также энергетики установили больше 450 птицезащитных устройств. Вдоль ЛЭП расчистили свыше 42 га растительности, чтобы защитить энергообъекты от нарушений.

Вячеслав Рыжков

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