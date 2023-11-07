Между Уфой и Сибаем запустят новый автобусный маршрут

Уфу и Сибай свяжет межмуниципальный маршрут №176 «Уфа-Сибай» вместо прежнего №790, который проезжал через Зилаирский район, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По новому маршруту время в пути составит не 11 часов с «многочисленными» остановками в пути следования, а 6,5 часов.

Ранее прокуратура Ленинского района Уфы установила, что ГКУ «Центр организации перевозок» не «длительное время» не принимало мер по сокращению времени в пути между двумя городами. Руководителю учреждения Азамату Барееву было внесено представление.

В настоящее время проводится конкурс по определению перевозчика.

Венера Хисамова

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