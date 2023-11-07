Жители Ижевска предпочитают читать книги отечественных авторов

В столице Удмуртии 71% опрошенных жителей выбирают читать, а не слушать книги. Противоположного мнения придерживаются 18% респондентов, сообщает пресс-служба SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Отмечается, что ижевчане отечественных авторов предпочитают чуть чаще, чем зарубежных — 36% и 32% соответственно. При этом каждый третий от ответа воздержался, поскольку «главное в книге не это».

Самым популярным жанром оказалось фэнтези, предпочтение которому отдают 31% опрошенных. Второе место делят детективы и научно-популярная литература — по 26%, а на третьем месте оказалась классика — 25%.