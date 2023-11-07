Решение о привлечении совладельца Уралкапиталбанка к ответственности отменено

Арбитражный суд Уральского округа отменил определение арбитражного суда Башкирии и постановление апелляции о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка «Уральский капитал», признанного банкротом, бывшего совладельца Дамира Камилова (ему принадлежал 91% в уставном капитале). Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Мотивировочная часть постановления кассации пока не опубликована.

Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности направило Агентство по страхованию вкладов. Кроме Дамира Камилова оно просило привлечь к субсидиарной ответственности на 5,5 млрд руб. второго бывшего совладельца Виталия Полякова (8,8%), экс-председателя совета директоров Леонида Гафарова, бывших членов совета Урала Хусаинова и Рустама Шуварова, а также Эльвиру Хантимерову, Марата Халиуллина, Максима Путенихина, которые состояли в правлении банка, и экс-главного бухгалтера Альфиру Беленкову.

В декабре прошлого года арбитражный суд Башкирии установил основания для привлечения к ответственности господина Камилова, но приостановил определение суммы взыскания до расчетов с кредиторами за счет конкурсной массы банкрота.

АСВ и Дамир Камилов не согласились с определением и подали апелляционные жалобы. В августе текущего года апелляция оставила определение без изменения, а жалобы без удовлетворения.

ЦБ отозвал лицензию Уралкапиталбанка в феврале 2018 года в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества. В том же году банк был признан банкротом.

Влада Шипилова

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