В Нижнем Тагиле мужчины напали на группу молодых людей

В Нижнем Тагиле несколько мужчин напали на группу молодых людей, одному из пострадавших сломали нос. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по ч. по ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ.

Инцидент произошел утром 1 ноября. Судя по видео, которое опубликовано в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил», девушка и несколько молодых людей сидели в машине, мужчины подошли к ним, обвиняя одного из парней в краже телефона. А другого молодого человека ударили в нос.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на встрече с журналистами отметил, что ситуация находится на контроле. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального СК СК Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Полина Хабарова

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