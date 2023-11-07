Краевые власти готовятся изъять 17 участков для строительства нового Камского моста

Правительство Пермского края изымет для строительства нового моста через Каму 17 земельных участков и расположенную на них недвижимость. Об этом сообщается в распоряжении правительства от 2 ноября, подписанном губернатором Дмитрием Махониным. Земли и строения изымут по ходатайству регионального «Управления автомобильных дорог и транспорта».

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В частности для возведения объекта изымут части участков на Решетниковом спуске, предназначенные под причал городского грузового района (27 кв. м), многоэтажную застройку (1 га) и размещение речных портов (102 кв. м). На ул. Дзержинского, 1 и 7 изымут часть территории (1 га) под складом и неизвестной будкой, площадку на ул. Окулова, 75 к9 (628 кв. м) и весь участок на ул. Окулова, 81 (1,5 тыс. кв. м). Также в госсобственность выкупят всего 19 кв. м от территории под офисным центром «Телур» на ул. Окулова, 75 к8 (корпус завода «Телта»), землю под автомойкой Akva и ближайшую площадку (оба участка – ул. Окулова, 83). Изымут улично-дорожную сеть в границах Сада им. 250-летия Перми и ул. Хохрякова, а также по ул. Петропавловской между улицами Окулова и Толмачева.

Выкупу подвергнутся небольшие территории – возле площади Им. Гайдара, площадку под автосервисом на ул. Подгорной, 109аа. Также краевые власти изымут большую часть участка под стоянкой и шиномонтажом на ул. Петропавловская, 123аа, частный дом на ул. Подгорной, 76.

По данным приказа краевого минимущества об изменениях в документацию по планировке территории для размещения Камского моста, всего для строительства объекта изымут 331 земельный участок. Согласно обновленной адресной инвестиционной программе, на строительство моста из регионального бюджета ежегодно планируется выделять по 1 млрд руб. Объект будет четырехполосным, с велодорожками и тротуарами. Длина сооружения составит 899 м, площадь — 23,5 тыс. кв. м. Начать строительство планируется в 2024 году, а ввести мост в эксплуатацию — в 2027-м.