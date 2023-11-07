В Иркутске осудили директора детдома, где воспитанники подвергались насилию

К четырем годам колонии суд приговорил директора Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Правобережного округа Иркутска, признав ее виновной в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). После оглашения приговора женщину взяли под стражу в зале суда, сообщает Telegram-канал областного управления Следственного комитета. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

В иркутской прокуратуре рассказали, что в ноябре 2020 года руководителю центра стало известно о совершении одним из воспитанников насильственных действий сексуального характера в отношении одного из младших детей. Боясь остаться без премии и из желания избежать негативной оценки своей работы, педагог не проинформировала о ЧП правоохранительные органы и свое начальство. В результате, говорится в деле, в июне 2021 года этот же воспитанник совершил противоправные действия в отношении другого ребенка.

«Таким образом, директор оставила детей в обстановке, не отвечающей требованиям к содержанию, то есть в социально-опасном положении, чем существенно нарушила их права и законные интересы», — говорится в сообщении следствия.

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Илья Николаев