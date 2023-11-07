В Нефтекамске директор фирмы обвиняется в уклонении от погашения кредита

В Нефтекамский городской суд направлено уголовное дело по обвинению 51-летнего директора ООО «НЛК» Фархода Каландарова в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, решением суда компанию обязали погасить кредиторскую задолженность в размере 7 млн руб. Уклоняясь от выплаты долга, а также избегая возможного принудительного обращения взыскания на имущество компании, обвиняемый с июня 2022 года по апрель 2023 года рассчитывался с контрагентами через другой счет, открытый в иностранном банке.

Таким способом он скрыл более 50 млн руб., полагает следствие.

Обвиняемый признал вину.

ООО «НЛК», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Нефтекамске в августе 2012 года. Компания занимается оптовой торговлей фруктами и овощами. Владельцем является Эльвира Каландарова. Выручка в 2022 году составила 88,55 млн руб., чистая прибыль — 2,56 млн руб.

Венера Хисамова

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