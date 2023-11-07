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Объем туруслуг в Татарстане за девять месяцев вырос до 4,9 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2023 года в Татарстане объем оказанных местным жителям туруслуг составил 4,9 млрд руб., что на 20,7% больше, чем за год до этого. Об этом говорится в отчете Татарстанстата.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В сентябре объем туруслуг в Татарстане составил, в частности, свыше полмиллиарда руб. Это на 11,2% больше, чем год назад.

Доля туруслуг в Татарстане в общем объеме платных услуг за январь–сентябрь 2023 года составила 1,7%.

"Ъ-Казань"

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