Объем туруслуг в Татарстане за девять месяцев вырос до 4,9 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2023 года в Татарстане объем оказанных местным жителям туруслуг составил 4,9 млрд руб., что на 20,7% больше, чем за год до этого. Об этом говорится в отчете Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В сентябре объем туруслуг в Татарстане составил, в частности, свыше полмиллиарда руб. Это на 11,2% больше, чем год назад.

Доля туруслуг в Татарстане в общем объеме платных услуг за январь–сентябрь 2023 года составила 1,7%.

"Ъ-Казань"